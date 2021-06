Ci sono tantissimi cittadini del nostro Paese che non hanno alcun piacere di pagare le tasse, ma nonostante questo sono comunque tenuti a pagarle per il semplice motivo che, altrimenti, non potrebbero fare accesso a delle funzionalità che sono il fulcro del funzionamento di un’abitazione.

Prendendo in considerazione questa premessa, sono comunque presenti molte persone che si aiutano mediante dei trucchetti che non sono per niente legali. Sono ormai tante le situazione dove tantissimi truffatori provano ad evitare il pagamento di tasse estremamente salate modificando i contatori di misurazione.

Infatti, proprio di recente a Roma sono state trovate diverse persone che andavano a modificare i loro apparati di misurazione. Nei loro confronti sono stati presi dei provvedimenti al quanto severi, e questo perché andavano a manomettere direttamente i contatori abbassando o azzerando il costo delle bollette. È indubbio il fatto che le aziende che hanno subito uno smacco maggiore sono state Enel e Acea.

Contatori modificati: persevera la truffa del magnete