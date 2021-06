La piattaforma di chat audio, Clubhouse, ha visto una crescita immensa dalla sua introduzione solo pochi mesi fa. Inizialmente disponibile solo su iOS, questa piattaforma di social media solo audio è ora disponibile su smartphone Android ed è disponibile in vari paesi in tutto il mondo.

Con il pubblico in crescita, Clubhouse sta registrando cambiamenti e sta aggiungendo nuove funzionalità a un ritmo sostenuto. Il post sul blog ufficiale di Clubhouse suggerisce che questi imminenti aggiornamenti non solo consentiranno agli utenti di aggiungere i loro social media ai profili, ma miglioreranno anche l’esperienza generale dell’utente.

Clubhouse potrebbe rimuovere gli inviti

Gli utenti beta dell’app Clubhouse ora troveranno un’opzione per aggiungere gli account Twitter e Instagram nella sezione del profilo. Un altro aggiornamento migliorerà il flusso degli utenti aggiungendo opzioni per seguire un utente o una stanza di tua preferenza. Ad esempio, se ti trovi in ​​una stanza ad ascoltare una discussione, ora otterrai un pulsante Segui rapido, situato in basso.

Inoltre, se un club ha più di un evento imminente, gli utenti saranno in grado di scorrere tutti gli eventi nella pagina del club e possono impostare un avviso per quello a cui intendono unirsi. Clubhouse, che ora ha oltre 2 milioni di utenti su Android, era estremamente elusivo nell’adesione poiché l’app era disponibile solo per la piattaforma iOS e richiedeva un invito per partecipare.

Mentre il sistema di invito ha aiutato l’app a crescere in modo controllato, il CEO di Clubhouse, Paul Davison ha affermato che si trattava di un passaggio fondamentale poiché avevano un piccolo team per gestire la piattaforma e moderare il contenuto. Davison ha anche aggiunto che: “L’unico motivo per cui siamo cresciuti attraverso un modello di invito è che riteniamo che sia importante far crescere le comunità in modo misurato. Se cresci troppo in fretta, le cose possono diventare peggiore”.