Gli sconti di Bennet possono davvero farvi impazzire, hanno prezzi molto più bassi del normale, e prevedono la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza riservare brutte sorprese agli utenti che vi si avvicineranno nel breve periodo.

L’accesso, come da consuetudine per Bennet, risulta essere possibile ovunque in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, inoltre è prevista la possibilità di godere della variante no brand, almeno per la telefonia mobile, con aggiornamenti pubblicati dal produttore, non da un operatore telefnico.

Bennet: le occasioni sono assurde

I prodotti più interessanti dell’intero volantino Bennet, sono legati al brand Apple, in particolare gli utenti potranno acquistare un Apple iPhone 11 a soli 599 euro (con 128GB di memoria interna), per salire poi sul più recente iPhone 12, attualmente disponibile alla cifra finale di 799 euro. In entrambi i casi parliamo di dispositivi completamente sbrandizzati, in vendita con garanzia legale d 24 mesi.

Nel caso in cui si fosse maggiormente interessati ad un prodotto Android, ricordiamo essere presenti alcuni modelli molto economici, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 o Xiaomi Redmi 9AT, in entrambi i casi in vendita a 99 o 159 euro, sempre completamente sbrandizzati. I dettagli della campagna promozionale di bennet sono disponibili direttamente nell’articolo, se interessati a sfogliare le pagine, cliccate le immagini per la visualizzazione in alta definizione.