WindTre Young 5G è il nome dell’offerta che tutti i nuovi clienti del gestore WindTre aventi età massima 30 anni hanno l’opportunità di attivare direttamente online.

A un costo di 14,99 euro la mese, la tariffa permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

WindTre Young 5G: come attivare l’offerta con 100 GB di traffico dati!

L’attivazione della tariffa WindTre Young 5G può essere effettuata da tutti i nuovi clienti under 30 che, accedendo al sito ufficiale del gestore, ricevono la possibilità di portare a termine l’acquisto della SIM direttamente online così da riceverla tramite corriere.

L’offerta non prevede spese extra, include nel prezzo i servizi aggiuntivi e richiede soltanto il saldo del costo previsto per il rinnovo, che dovrà essere affrontato mensilmente tramite una delle modalità di pagamento indicate da WindTre. All’acquisto, infatti, verrà richiesto di specificare la modalità preferita tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

I clienti under 30 che non desiderano usufruire di una quantità così abbondante di Giga di traffico dati possono optare per la versione Standard della tariffa, che permette di andare incontro anche a un costo di rinnovo più basso.

La WindTre Young, infatti, prevede una spesa che ammonta a soli 11,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’attivazione, anche in questo caso, potrà essere effettuata attraverso il sito ufficiale dell’operatore WindTre.