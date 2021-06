WhatsApp: il nuovo aggiornamento che ha reso felicissimi gli utenti

Non è una cosa rara che WhatsApp riporti un nuovo aggiornamento, motivo di attesa per moltissimi utenti che utilizzano la piattaforma. La nota applicazione che tratta la messaggistica istantanea ad altissimi livelli è diventato tale grazie anche alle nuove idee sviluppate da coloro che lavorano dietro le quinte. Ecco quindi il grande ruolo degli sviluppatori, coloro che leggono sul web ciò che gli utenti desiderano riuscendo a produrre qualcosa che possa accontentare sia alle esigenze di WhatsApp che quelle del pubblico.

Proprio per questo gli aggiornamenti vengono fuori pian piano con qualche novità, al fine di migliorare un prodotto già all’apparenza eccezionale. A testimoniarlo sono oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, i quali si servono di WhatsApp non solo per lo svago ma anche per il business. In questo momento si sta parlando tantissimo soprattutto dei nuovi aggiornamenti, quelli che arriveranno nei prossimi mesi. Uno su tutti però ha già rubato la scena.

WhatsApp: ora le note vocali sono molto più rapide grazie alla nuova opzione introdotta

Molto spesso capita di intraprendere una conversazione con i classici amanti del discorso. Chiaramente non ci riferiamo a quello scritto, ma quello portato avanti mediante le tanto amate note audio.

Su WhatsApp diventano molto spesso dei contenuti interminabili, con dei vocali che superano i due minuti agevolmente. Proprio per questo sono arrivate le nuove opzioni di velocizzazione delle note audio, le quali permettono di raddoppiare addirittura l’andatura del vocale. È disponibile quindi già da qualche settimana l’opportunità di impostare l’1.5x o il 2x per rendere tutto più veloce. A quanto pare questa nuova opzione sta raccogliendo dei pareri contrastanti. Potete dirci la vostra nei commenti.