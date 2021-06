Unieuro non delude assolutamente le aspettative dei consumatori, con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, il SottoCosto è pienamente soddisfacente, sebbene presenti limitazioni importanti nel numero di scorte effettivamente disponibili.

Come al solito, data la natura del volantino stesso, gli acquisti sono limitati numericamente, sebbene comunque la campagna sia attiva su tutto il territorio nazionale, con spedizione gratuita presso il domicilio (al superamento dei 49 euro di spesa), nel momento in cui si effettuerà un ordine tramite il sito ufficiale. Il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, sarà possibile solamente nel momento in cui la cifra complessiva supererà i 199 euro.

I codici sconto Amazon sono per tutti gratis grazie al nostro canale Telegram, li trovate subito a questo link speciale.

Unieuro: quali sono i migliori sconti del momento

I migliori sconti del momento di Unieuro partono dal top di gamma dell’azienda sudcoreana, quale è appunto il Samsung Galaxy S21 5G, attualmente acquistabile a 829 euro (nella variante da 128GB), e con la possibilità di aggiungere un extra-rimborso previsto direttamente dal produttore.

Le alternative sono poi rappresentate da modelli molto più economici, i quali rientrano nei 500 euro di spesa, più precisamente parliamo di Xiaomi Mi 10T Pro, Realme 7 Pro, Samsung Galaxy A12, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74 o similari. I modelli coinvolti sono tutti distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili direttamente qui sotto.