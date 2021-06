I buoni sconto sono completamente gratis da Trony, la procedura per riceverli non pone limitazioni particolari, se non una cifra minima di spesa, di conseguenza risultano essere disponibili per ogni utente sul territorio nazionale, senza vincoli.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Trony, risultano essere disponibili solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti che si potranno scegliere sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location, con aggiunta della versione no brand per la telefonia mobile.

Trony: questi sconti sono ottimi

L’idea di Trony è di cercare di attirare il maggior numero di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per questo ha lanciato i buoni sconto gratis su ogni ordine effettuato, del valore almeno di 100 euro. Più precisamente, è prevista la consegna di un coupon da 20 euro, ogni 100 euro di spesa; questi sono cumulativi, ovvero se verranno spesi 500 euro si avrà diritto a ricevere 5 buoni e così via.

Nell’eventualità in cui si dovesse aggiungere al proprio carrello un televisore, ricordiamo che sarà possibile raddoppiare il valore del coupon, di conseguenza sarà pari a 40 euro ogni 100 euro di spesa. I dettagli della campagna promozionale sono completamente riassunti nelle pagine sottostanti, in modo che possiate conoscerli da vicino, per scoprire cosa vi attende in ogni punto vendita di Trony nelle prossime giornate (cliccate le immagini per vederli in alta definizione).