Per l’inizio della stagione estiva non ci sono buone novità per una vasta platea dei clienti di TIM. Anche in questa parte dell’anno, infatti, l’operatore italiano ha previsto una serie di rincari sui costi. Ancora una volta ad essere interessati saranno i clienti con offerte attive per la telefonia mobile.

TIM, le offerte con le annesse rimodulazioni estive

In una linea di continuità con le precedenti decisioni del passato, TIM ha deciso di modificare i prezzi dei clienti che nel medio e lungo periodo hanno scelto alcune ricaricabili low cost con annesso cambio di operatore. Nel dettaglio, le promozioni interessati dalle modifiche dei listini sono: Supreme, Five IperGo, e Iron.

Per alcuni clienti con queste promozioni è ora prevista una spesa extra di 2 euro al mese per il rinnovo mensile della tariffa. Il cambio dei costi da parte di TIM è divenuto operativo a partire dallo scorso 9 Maggio. Tanti clienti, quindi, proprio in queste mese di Giugno hanno scoperto la novità.

A differenza delle precedenti occasioni, però, TIM ha ancora una sorpresa in positivo per i suoi clienti. Gli utenti che hanno subito tale rimodulazioni sui costi riceveranno a loro volta 20 Giga aggiuntivi per la connessione internet. La soglia aggiuntiva per internet si aggiunge a quella già disponibile in automatico con le suddette ricaricabili.

Da ricordare che questi cambi di costi da parte di TIM sono validi solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati. Per i nuovi clienti, invece, il gestore propone la garanzia del costo mensile con prezzi bloccati almeno durante il primo semestre.