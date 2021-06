Quando si parla di SIM molti pensano alla card che l’operatore telefonico fornisce quando si sottoscrive un’offerta. A volte la regalano se sono attive particolari promozioni, altre volte possono costare svariati euro. Tuttavia ne esistono alcune che valgono davvero tanti soldi superando di molto il loro solito prezzo di vendita.

Non si tratta di pezzi normali, ma articoli da collezione. Persone in tutto il mondo, appassionate, sono disposte a spendere qualsiasi cifra pur di aggiudicarsene una. Cosa conferisce loro così tanto valore e come riconoscerle lo vedremo insieme in questo articolo che parla delle cosiddette SIM Top Numbers.

SIM Top Numbers: il collezionismo nel mondo della telefonia mobile

Adesso che abbiamo conosciuto il loro nome cerchiamo di capire perché vengono chiamate SIM Top Numbers o anche Gold Numbers. Questa definizione nasce dal fatto che tali schede telefoniche, avendo sempre agganciato un numero di telefono, ne hanno uno davvero particolare.

Sono diverse le serie di cifre che possono conferire a una SIM il titolo di Top Numbers:

la rarità : una sequenza di numeri uguali e quindi molto difficile da trovare normalmente sul mercato;

: una sequenza di numeri uguali e quindi molto difficile da trovare normalmente sul mercato; la facilità : più un numero di telefono è semplice da ricordare, maggiore sarà il valore con cui può essere venduta la SIM;

: più un numero di telefono è semplice da ricordare, maggiore sarà il valore con cui può essere venduta la SIM; le combinazioni: diverse cifre messe una a fianco all’altra che si ripetono possono creare serie di numeri molto speciali che piacciono ai collezionisti di SIM.

Un numero di telefono non si può vendere da solo

A questo punto pare ovvio che un numero di telefono, non potendo venderlo da solo, deve per forza di cose essere abbinato a una SIM telefonica. Ecco perché sono nate queste particolari collezioni.

Un luogo dove poterle trovare dando un’occhiata a quelle in vendita è il famoso sito e-commerce di eBay. Qui se ne possono trovare di tutti i tipi e per tutte le tasche. Non lasciatevi ingannare dal prezzo, alcune SIM non costano cifre esagerate, ma possono rivelarsi, in futuro, un ottimo investimento.

Occorre quindi guardare bene e saper riconoscere le SIM che un giorno diventeranno Top Numbers. In questo modo, spendendo relativamente poco, potrete forse un giorno venderle a cifre importanti.