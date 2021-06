Samsung lancerà il suo Galaxy S21 FE entro la fine dell’anno ma il design e le specifiche tecniche sono appena trapelate grazie ad alcuni render diffusi da Evan Blass tramite un tweet.

Samsung Galaxy S21 FE: come sarà il prossimo dispositivo del colosso!

Stando ai render resi noti da Evan Blass, il Samsung Galaxy S21 FE presenterà un design che nel complesso risulta analogo a quello che distingue il Galaxy S21 + ma non mancano le novità.

Samsung potrebbe adottare la plastica e non il metallo per tutta le sezione posteriore del dispositivo, nella quale è riposto il modulo fotografico formato da tre sensori disposti verticalmente. Il modulo presenterà un sensore principale da 12 megapixel con OIS; un ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo che potrebbe essere da 8 o 12 megapixel.

La parte frontale del dispositivo Samsung dovrebbe essere costituita da un display AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il pannello non sarà circondato da bordi particolarmente evidenti e accoglierà il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e, in alto, nella parte centrale, un foro destinato all’inserimento della fotocamera frontale, a sua volta costituita da un sensore da 32 megapixel.

Al suo interno, Samsung potrebbe inserire un processore Snapdragon 888 e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W, alla ricarica wireless a 15W e alla ricarica wireless inversa.

La data di lancio del Samsung Galaxy S21 Fan Edition non è stata ancora svelata. Il colosso procederà con la presentazione entro la fine dell’anno e proporrà il suo nuovo dispositivo in diverse colorazioni.