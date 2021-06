Nove sono i titoli per PS4 e PS Vita che sono attualmente in lizza per degli sconti incredibili sul PlayStation Store. Parliamo di prezzi veramente importanti che si aggirano tra i 0,39 euro e i 0,99 euro, con dei tagli rilevanti sugli importi iniziali. In alcuni casi, i possessori avranno la possibilità di usufruire di ulteriori tagli che andranno ad aumentare del 10% la percentuale già scalata grazie all’offerta.

Intanto, facciamo una piccola digressione anche per quanto concerne i saldi dell’iniziativa Daysof Play, i quali rimarranno in vigore fino al 9 giugno e vi potranno garantire l’opportunità di andare a beneficiare di sconti importanti (si parla di 85% addirittura) su tantissimi prodotti. Inoltre, la portata delle offerte aumenta grazie ad un’ulteriore promozione sull’abbonamento a PS Plus e PlayStation Now, e in questo caso si parla sia per l’opzione trimestrale che per quella annuale.

PlayStation: ecco le novità e i saldi che propone lo Store

I giochi principali di questi nuovi ribassi non sono dei titoli di prima punta, ma comunque potrebbero essere molto interessanti. Ecco di seguito di cosa stiamo parlando:

Flatland Prologue (PS4) – 0,39 euro

Timber Tennis Versus (PS4) – 0,39 euro

I Want to Be Human (PS4) – 0,49 euro

Savage Halloween (PS4) – 0,99 euro

Dogurai (PS4) – 0,99 euro

Blasting Agent Ultimate Edition (PS4, PS Vita) – 0,89 euro

Stretch Arcade (PS4) – 0,99 euro

Spooky Chase (PS4) – 0,99 euro

Wardogs Red’s Return (PS4) – 0,79 euro

In questo caso, stiamo parlando di un’occasione più unica che rara, e non è assolutamente il caso di farsela scappare. Per ulteriori aggiornamenti a riguardo, continuateci a seguire sul nostro sito.