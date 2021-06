Gli sconti più interessanti di MediaWorld soddisfano di gran lunga le aspettative dei consumatori italiani, permettendo l’accesso in ogni negozio sul territorio, come anche direttamente online tramite il sito ufficiale dell’azienda. I prezzi sono convenienti, e sopratutto non appaiono essere limitati, in termini di distribuzione delle scorte.

La campagna, come potevamo benissimo immaginare, prevede anche il solito Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, con possibilità di pagare il tutto tramite il conto corrente bancario, al superamento però dei 199 euro di spesa effettivi. L’altra nota da non dimenticare riguarda la possibilità di acquistare tramite il sito ufficiale, in questo caso sarà sempre necessario corrispondere le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Per essere sempre aggiornati con i codici sconto Amazon, dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld: quali sono gli sconti più interessanti

Gli sconti migliori del volantino MediaWorld toccano integralmente i prodotti di fascia alta, con un forte accenno all’azienda di Cupertino. In questo caso, infatti, gli utenti si ritrovano a poter accedere a iPhone 12, iPhone 12 Pro Max o iPhone 12 Pro, pagandoli cifre complessivamente inferiori rispetto al listino originario, sebbene comunque abbastanza elevate.

Le altre proposte della campagna coinvolgono sempre i top di gamma, virando però sui prodotti con sistema operativo Android, quali sono galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i o anche Oppo Find X3 Pro, sempre a prezzi leggermente inferiori rispetto al listino originario. Il volantino MediaWorld lo potete scoprire nel dettaglio aprendo le pagine che per voi abbiamo elencato direttamente nell’articolo, ed inserito come galleria fotografica.