Kena Mobile, nuove offerte piene di giga e 50€ di rimborso

Kena Mobile lancia fino alla fine di giugno le sue migliori offerte, le quali sono piene di giga e molto convenienti per quanto concerne il prezzo. Ovviamente non poteva mancare poi la promozione, la quale permette di avere fino a 5 € di rimborso per ogni amico invitato.

Si potrà arrivare ad un massimo di 50 €, i quali saranno applicati alla promozione scelta. In questo modo potrete risparmiare tanti soldi per ogni rinnovo mensile.

Kena: le migliori offerte

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 12,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Hai ricevuto un Codice Invito da un Amico Kena? Entra subito in Kena