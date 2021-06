Iliad offre la Flash 120 a tempo limitato e la Giga 80 per sempre

Non ci sono dubbi sul fatto che Iliad stia dimostrando sempre di più il suo potenziale al pubblico. Secondo quanto riportato il noto gestore è quello più ricercato da coloro che sono in attesa di cambiare provider, soprattutto durante l’ultimo periodo.

Effettivamente sarebbe molto difficile convergere su altre scelte, dal momento che quelle verso le quali Iliad invita il pubblico risultano le migliori. Sia per quanto riguarda il prezzo che i contenuti e la qualità del servizio, il noto provider proveniente dalla Francia risulta uno dei top assoluti di sempre. Il suo obiettivo è stupire, quello che ha fatto con le ultime due offerte lanciate sul sito ufficiale durante le scorse settimane.

Iliad batte ancora la concorrenza lanciando due bombe sul sito ufficiale

Se c’era ancora qualcuno che nutriva dubbi in merito a Iliad e alle sue offerte, ora non potrà fare altro che ricredersi. Sono nate infatti due promozioni incredibili, le quali riescono a mettere in gioco tutte le qualità del gestore.

Ecco infatti disponibili sul sito ufficiale la Flash 120 e la Giga 80, due promozioni molto simili tra loro che si differenziano per quanto riguarda la connessione a Internet. Se entrambi godono di minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, la prima detiene 120 giga di traffico dati in 5G. La seconda si ferma a 80 giga di traffico in 4G, conservando però, come la prima, lo stesso prezzo per sempre. I costi mensili equivalgono infatti a 9,99 e 7,99 € al mese per sempre e per tutti.