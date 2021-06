ho. Mobile ha deciso di lanciare la nuova iniziativa promozionale ho. Sticker con lo scopo di fidelizzare i suoi clienti attraverso una serie di attività digitali presenti all’interno dell’App ufficiale ho. nella sezione “ho. Sticker“.

Ogni attività digitale di ho. Sticker permette di raggiungere dei punti. Al raggiungimento di 30 punti il cliente ho. Mobile riceverà in omaggio una ricarica telefonica di 5 euro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

ho.mobile: ecco come ottenere delle ricariche gratis

L’iniziativa sarà valida fino al 31 agosto 2021, salvo proroghe. Tutti i clienti ho. attivi possono aderire gratuitamente all’iniziativa direttamente all’interno dell’app ufficiale. Una volta effettuato il login all’App ho. (inserendo i propri username e password), il cliente ho. potrà accedere alla sezione Sticker, all’interno della quale, oltre a tutte le informazioni utili per la partecipazione, sono presenti i vari passaggi per partecipare all’iniziativa.

Gli sticker sono di due tipologie: sticker relativi ai servizi o iniziative commerciali o promozioni offerti da ho. Mobile. (denominati Sticker Applicativi) o sticker di natura editoriale, connessi alle attività e canali di comunicazione di ho. Mobile e alla sostenibilità (denominati Sticker Editoriali). Gli Sticker possono essere in toni di grigio oppure colorati.

Gli Sticker Applicativi diventano colorati nel momento in cui la relativa azione ad essi connessa viene completata; in tal caso, si attiva il pulsante “Riscattami” che, qualora premuto, consente al Cliente ho.di visualizzare automaticamente una schermata esplicativa ed i punti ottenibili (da 1 a 3) completando tutte le risposte ad un mini questionario (sondaggio) accessibile premendo l’apposito pulsante. Per rispondere al mini questionario è sufficiente selezionare, per ogni domanda, la risposta preferita.