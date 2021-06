Le offerte di expert sono da sempre tra le migliori dell’intero mercato della rivendita di elettronica, ogni giorno gli utenti si ritrovano a poter accedere ad una lunga serie di prodotti a prezzi economici, sebbene comunque appartengano alla fascia alta della telefonia mobile (e non solo).

Gli acquisti non sono limitati in nessun modo, in altre parole tutti vi possono accedere sia nei punti vendita in Italia, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Solamente in questo secondo caso è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta dal cliente. Il Tasso Zero è invece sempre presente, e potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa (non è detto però che venga approvato).

Expert: quali sono i prezzi da non perdere

I prezzi più invitanti del volantino Expert passano per gli smartphone di casa Apple , in particolare l’ultimo iPhone 12, attualmente disponibile all’acquisto a soli 759 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Una cifra complessivamente accettabile, almeno per quanto riguarda il risparmio rispetto al listino originario.

Nell’eventualità in cui invece si volesse rientrare nei 500 euro di spesa, sarà comunque possibile approfittare di Oppo Find X3 lite, Xiaomi Redmi Note 10, Vivo Y20s, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T o similari. Tutti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e purtroppo con scorte limitate, per questo motivo si consiglia una rapidissima presa di posizione.