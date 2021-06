Euronics punta ad accontentare il maggior numero di utenti possibili con il lancio di una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, all’interno della quale si possono trovare svariate occasioni per accedere a prodotti sempre più economici e scontati.

Gli acquisti, a differenza di quanto visto in passato, risultano essere effettuabili ovunque sul territorio italiano, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo, con possibilità di acquisto nei negozi. Il Tasso Zero può esser richiesto dalla clientela solo nel momento in cui viene superata la quota standard di 199 euro, mentre le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema.

Euronics: questi sconti vi faranno girare la testa

I prodotti in promozione da Euronics toccano tutte le categorie merceologiche, e sopratutto le fasce di prezzo della telefonia mobile. I top di gamma coinvolti sono magistralmente rappresentati dal Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio must have del 2021, in vendita finalmente a soli 799 euro, scendendo poi verso il più economico Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 449 euro. Non mancano, ovviamente, anche i vari Xiaomi Mi 11i o Oppo Find X3 Neo, dispositivi di fascia medio-alta di tutto rispetto.

Cercando invece di risparmiare il più possibile, e rientrano nei 500 euro di spesa, la scelta potrà ricadere su Xiaomi redmi Note 10 Pro, Oppo Find X3 Lite, Realme 8 Pro, Oppo A94 o similari. Il consiglio è sempre il solito, aprite il prima possibile le pagine che trovate elencate nel nostro articolo, in questo modo avrete la certezza di poter scoprire tutti i prezzi.