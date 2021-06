Le offerte tech di Esselunga sono da sempre la soluzione migliore per riuscire a spendere poco o niente sull’acquisto della tecnologia di ultima generazione, sebbene nel contempo presentino delle limitazioni importanti sulla disponibilità sul territorio.

Gli acquisti, come al solito, possono essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale, mentre le scorte appaiono essere estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto, o della scadenza della campagna stessa (affrettate la scelta per non restarne tagliati fuori). Il prodotto su cui si basa il volantino viene proposto con una garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere sempre esercitata nella medesima location d’acquisto.

Esselunga: ecco la promozione

In questi giorni da Esselunga è scontata la Xiaomi Mi Band 5, una smartband tra le più richieste al mondo, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo unico nel proprio genere. I consumatori avranno la possibilità di approfittare di un dispositivo con display AMOLED da 1,1 pollici (touchscreen ed a colori), sensore del battito cardiaco posteriore, monitoraggio del sonno, misurazione dei passi, delle calorie bruciate, delle distanza percorse e con una autonomia di tutto rispetto, in grado di garantire fino a 14 giorni di utilizzo continuativo.

Tutto questo a soli 25,90 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi. Come anticipato, l’acquisto potrà essere completato solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, e le scorte saranno strettamente limitate, per questo dovrete accelerare il più possibile la scelta.