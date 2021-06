Le nuove offerte di Coop e Ipercoop vi lasceranno davvero a bocca aperta, avrete la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di prodotti a prezzi sempre più bassi ed economici, con i quali poter spendere molto meno dei listini previsti nel periodo corrente.

Il risparmio è finalmente alla portata di tutti, sarà possibile acquistare nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni particolari, né vincoli degni di nota. L’unica cosa da sapere riguarda, ovviamente, l’impossibilità di accedere ai medesimi prezzi sul sito ufficiale, tutto il resto è lecito e permesso. I prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location d’acquisto.

Coop e Ipercoop: occhio agli sconti, sono da non perdere

Gli sconti attivati da Coop e ipercoop sono veramente assurdi, per una volta riescono a soddisfare pienamente le aspettative anche di coloro che vogliono acquistare un top di gamma di ultima generazione. Nella fascia alta, ad esempio, troviamo il Motorola Razr, in vendita a poco meno di 1000 euro.

Rinunciando alla qualità generale, in parallelo, ecco arrivare alcune soluzioni da non perdere di vista, come Apple iPhone SE 2020 in vendita a 439 euro, ma anche Oppo A94 e Xiaomi Mi 11 Lite, direttamente commercializzati a 349 e 299 euro.

Maggiori informazioni in merito alla corrente campagna promozionale di Coop e Ipercoop sono disponibili nelle pagine che abbiamo integrato per voi nel nostro articolo.