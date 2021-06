Le offerte del volantino Comet sono davvero convenienti per la maggior parte dei consumatori italiani, i prezzi sono bassi e risultano effettivamente alla portata anche di coloro che vogliono spendere il minimo indispensabile sull’acquisto della tecnologia di ultima generazione.

La campagna promozionale non presenta limiti di alcun tipo, tutti gli ordini effettuati tramite l’e-commerce aziendale prevedono la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro (e senza vincoli in merito alla categoria merceologica). I prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Comet: quali sono gli sconti da non perdere

Gli sconti migliori del volantino Comet, che ricordiamo essere composto da oltre 45 pagine, partono esattamente dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, comprendendo tutti gli ultimi top di gamma di Samsung. Tra questi annoveriamo Samsung Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 o Galaxy S20 FE, con prezzi che oscillano tra 449 e 1129 euro (sempre per le varianti no brand).

Rientrando in fasce maggiormente alla portata, ricordiamo comunque essere presenti anche modelli più economici, quali possono essere samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10S, Samsung Galaxy A32 o Xiaomi Mi 11 Lite 5G, solo per citarne alcuni.

I dettagli del volantino Comet sono disponibili solamente per voi nelle pagine che potete trovare direttamente nel nostro articolo.