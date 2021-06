Gli sconti attivati da Bennet sono assolutamente da non perdere, garantiscono al consumatore finale un risparmio quasi senza precedenti, con possibilità di accesso ai prezzi bassi praticamente ovunque sul territorio, senza vincoli territoriali di alcun tipo.

La campagna promozionale, come potevate benissimo immaginare dati i pregressi di Bennet, non è accessibile sul sito ufficiale. Il Tasso Zero può essere tranquillamente richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, inoltre tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e nella loro variante no brand.

Bennet: le occasioni sono indescrivibili

A differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, in questi giorni da Bennet risulta essere possibile acquistare i prodotti Apple a prezzi più bassi del previsto, a partire ad esempio dagli smartphone di ultima generazione. Tra questi annoveriamo chiaramente iPhone 12 in vendita a 799 euro, come anche iPhone 11 a soli 599 euro, in entrambi i casi nella variante con 128GB di memoria interna.

Questi sono gli sconti principali, nel caso in cui vogliate risparmiare sui dispositivi Android, è presente anche uno Xiaomi Redmi 9AT a soli 99 euro o un buon Xiaomi Redmi Note 9 a 159 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Bennet, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che trovate nel nostro articolo (cliccatele per vederle in alta definizione), con acquisti che potranno essere effettuati in esclusiva in negozio, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale.