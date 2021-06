La casa automobilistica Audi ha deciso di rinnovare leggermente la sua gamma Audi e-tron con il Model Year 2022. In questa nuova versione, sono disponibili in aggiunta alcune piccole chicche dal punto di vista tecnologico e non solo, che vanno così a rendere ancora più completa e appagante l’esperienza di guida.

La gamma di SUV elettrici Audi e-tron va quindi ad arricchirsi di ulteriori feature e caratteristiche con la versione Model Year 2022. I nuovi modelli montano a bordo un sistema di infotainment aggiornato e migliorato, in particolare dell’Audi Smartphone Interface. Quest’ultimo, in particolare, ora è in grado di supportare Apple CarPlay e Android Auto collegando lo smartphone anche in modalità wireless.

Oltre a questo, sui modelli Audi e-tron e Audi e-tron Sportback è presente un nuovo caricatore di bordo da 22 kw. Grazie ad esso, sarà possibile ricaricare la batteria da 71 kWh in tempi ancora più brevi, ovvero circa 3 ore e mezza per una ricarica completa che potrà garantire un’autonomia su strada di 351 km.

Come ultima novità, arriva infine anche il pacchetto S Line Black Edition. Quest’ultimo, in particolare, troviamo delle rifiniture esterne nere, cerchi in lega neri da 21 pollici con le pinze dei freni arancioni, i vetri posteriori oscurati un rivestimento dei sedili in microfibra Dinamica con cuciture a contrasto arancioni.

Prezzi e disponibilità

Sarà possibile ordinare i nuovi modelli Model Year 2022 già da ora. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da73.200 euro e 75.500 euro per Audi e-tron e Audi e-tron Sportback 50 quattro, mentre si parte da 85.950 euro e 88.250 euro per Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro.