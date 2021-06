Android e Play Store di Google: 7 app a pagamento ora gratis

Android è quella piattaforma che non manca in nulla, soprattutto quando si tratta di offrire agli utenti più soluzioni. La grande versatilità del sistema operativo contrassegnato dal robottino verde si fa strada attraverso la concorrenza, la quale non è in grado di offrire lo stesso. Proprio per questo tutti coloro che utilizzano Android fanno fatica a guardarsi intorno, sapendo di avere già tutto sotto mano.

Il robottino verde non a caso detiene oltre 2 miliardi di utenti sotto la sua ala protettrice, la quale sembra aumentare sempre di più il volume. Stando alle ultime statistiche infatti oltre 3 miliardi di dispositivi in giro per il mondo sarebbero messi in moto da Android. Google ha lavorato tantissimo su questo sistema operativo, il quale pian piano ha riportato i nuovi aggiornamenti di livello. Gli ultimi hanno reso sempre migliore la piattaforma, la quale si appoggia anche sul famosissimo Play Store. Qui è possibile scaricare giochi e applicazioni di ogni genere, sia gratuitamente che a pagamento. Stando alle ultime notizie poi sembra che sul market ci siano i saldi ma solo per qualche giorno, con tanti titoli a pagamento diventati gratuiti.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo oggi questi titoli a pagamento diventano gratis sul Play Store di Google

La lista sottostante mette in mostra tutti i titoli a pagamento offerti gratis solo per oggi per gli utenti Android.