WhatsApp: ecco 3 funzioni nascoste e segrete da scoprire subito

Non ci sono misteri per quanto riguarda WhatsApp, applicazione molto famosa in tutto il mondo che pian piano è riuscita a dire la sua. In realtà fin dai primi momenti non c’è stata gara: le applicazioni concorrenti non sono riuscite a spodestare il colosso. Oggi giorno si afferma agli occhi di tutti come la migliore applicazione di messaggistica, provvedendo ad offrire anche numerose funzionalità. Ovviamente tutto è gratuito e costantemente aggiornato grazie agli sviluppatori che certamente dormono poco.

Tutte le funzionalità che esistono potrebbero però essere implementate da altre opportunità esterne. Esistono infatti delle funzioni per WhatsApp che possono essere utilizzate solo scaricando applicazioni di terze parti dal web. Ce ne sono in particolare tre, molto famose che gli utenti stanno già utilizzando da svariato tempo.

WhatsApp: queste tre funzionalità possono essere molto interessanti per chi utilizza la piattaforma

La prima funzione che molti non conoscono certamente è quella che permette di spiare le persone nei loro movimenti su WhatsApp. Basta scaricare infatti Whats Tracker, piattaforma che in background sarà in grado di monitorare le persone che voi scegliete recapitando sul vostro smartphone una notifica con l’orario preciso di entrata e di uscita.

Segue l’applicazione perfetta per passare in osservati all’interno di WhatsApp, la quale prende il nome di Unseen. Utilizzando quest’ultima potrete dunque avere l’opportunità di leggere al di fuori dell’applicazione ufficiale tutti i messaggi in arrivo. Il risultato sarà che non risulterete mai online e che il vostro ultimo accesso non sarà aggiornato.

L’ultima applicazione è quella utile per il recupero dei messaggi. Basta scaricare infatti WAMR per immagazzinare tutte le notifiche con il relativo contenuto.