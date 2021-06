Nel corso delle ultime settimane, Vodafone ha modificato in alcuni punti i suoi listini. Le rimodulazioni dei costi hanno interessato una nutrita fetta degli utenti del gestore inglese. Vodafone ha previsto infatti rincari sui prezzi per una delle sue promozioni più popolari a livello nazionale: la Special 50 Giga.

Vodafone, stop agli aumenti di costo per la Special 50 Giga

La Special 50 Giga è stata infatti interessata da un aumento dei prezzi dal valore di 2 euro. Sono due le evenienze previste dal provider inglese: in una prima circostanza gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro per il rinnovo della ricaricabile ora avranno un nuovo costo fissato a 9,99 euro; in un secondo caso i clienti con precedente prezzo fissato a 6,99 euro ora dovranno pagare 8,99 euro al mese.

Nonostante un aumento delle tariffe per i pagamenti ogni trenta giorni, non aumentano i consumi delle tariffa. I consumi della Special 50 Giga sono infatti confermati in chiamate senza limiti per chiamate e SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

Gli aumenti legati alla Special 50 Giga di Vodafone interessano solo una parte del pubblico, quella dei vecchi abbonati. Il listino di chi sottoscrive ex novo una nuova ricaricabile è infatti bloccato. Gli utenti inoltre avranno una garanzia in più.

Come sancito da un determinato accordo di Vodafone con AGCOM, gli utenti che andranno ad attivare una SIM inedita avranno la garanzia di prezzo bloccato. Le rimodulazioni saranno assenti almeno per il primo semestre di abbonamento.