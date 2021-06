L’operatore virtuale Very Mobile ha da poco proposto una nuova offerta davvero pazzesca. Si tratta di Very Flash!, sarà attivabile dal 4 al 30 giugno 2021 e permetterà di usufruire di addirittura 200 GB di traffico dati per navigare in internet ad un prezzo decisamente competitivo inferiore ai 10 euro.

Very Mobile lancia Very Flash! con 200 GB a 7,99 euro al mese

Very Flash! è quindi la nuova offerta proposta dall’operatore virtuale di WindTre e che permetterà a chi effettua la portabilità del numero di usufruire di un grande quantitativo di GB per navigare in internet. Nello specifico, con questa offerta gli utenti avranno a disposizione ben 200 GB di traffico dati con connettività 4G (con velocità sino a 30Mbps) ma non solo.

Oltre a questo, infatti, nell’offerta in questione sono inclusi minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il costo mensile per usufruire di Very Flash! è di 7,99 euro e non sono previsti né costo di attivazione, né costo per la scheda SIM né costo per la spedizione di quest’ultima. Sono inoltre inclusi alcuni servizi gratuiti, tra i quali Ti ho cercato, Ring Me e Hotspot.

Potranno attivare la nuova offerta di Very Mobile tutti gli utenti che effettueranno la portabilità del numero da Iliad e da altri operatori virtuali. In particolare, si tratta di BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New. Telmekom. Tiscali. Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.