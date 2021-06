I prezzi da Unieuro sono terribilmente bassi e convenienti, gli utenti possono raggiungere l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo a spendere decisamente meno rispetto al listino originario, senza nemmeno doversi preoccupare della qualità generale.

L’unico limite della campagna è dettato dalla sua natura, il SottoCosto regala infatti offerte specialissima, ma impone un quantitativo di scorte decisamente limitato; per questo motivo, il consiglio è di affrettare il più possibile la scelta, onde evitare di non avere la possibilità di effettuare l’acquisto finale. Il volantino, lo ricordiamo, è disponibile anche sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce al proprio domicilio, a patto che la spesa superi i 49 euro.

Se volete scoprire gratis i nuovi codici sconto Amazon, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Unieuro: il Sottocosto è assurdo

Gli sconti da Unieuro sono veramente pazzeschi, e paiono essere in grado di soddisfare le aspettative della maggior parte degli utenti in Italia. Il miglior top di gamma coinvolto è chiaramente il Samsung Galaxy S21 5G, uno smartphone che non delude assolutamente per le prestazioni generali, il cui prezzo si aggira attorno agli 829 euro (per la variante no brand con 128GB di memoria interna).

Discorso simile per quanto riguarda la fascia leggermente inferiore, ovvero dei 500 euro di spesa, nella quale si possono scovare ottime occasioni rappresentate perfettamente da Samsung Galaxy A12, Realme 7 Pro, Oppo A74, Xiaomi Mi 10T Pro, Oppo Find X3 Lite e similari.

Maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro le potete trovare direttamente qui sotto nel nostro articolo.