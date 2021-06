Trony ripercorre tutte le richieste degli utenti, riuscendo a raggiungere un volantino veramente assurdo, con il quale riuscire a ricevere buoni sconto completamente gratis, utilissimi per risparmiare sugli acquisti effettuati successivamente sempre in negozio.

A differenza delle ultime campagne promozionali delle dirette concorrenti, da Trony non sono state poste limitazioni particolari in termini di disponibilità sul territorio nazionale, in altre parole sarà possibile godere delle stesse offerte indistintamente dalla provenienza (ma non sul sito ufficiale). In parallelo, ricordiamo essere sempre presente la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, su ogni acquisto del valore superiore ai 199 euro.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon del momento, tutti gratis.

Trony: attenzione alle offerte, sono incredibili

Il fulcro centrale della campagna promozionale di Trony è rappresentato dai buoni sconto, ovvero dalla possibilità di ricevere coupon gratis con ogni singolo acquisto effettuato in negozio, previo superamento di un determinato livello minimo di spesa.

Il volantino non pone limiti, gli utenti possono recarsi tranquillamente in un qualsiasi punto vendita in Italia ed aggiungere al carrello tutto ciò che vogliono. Una volta giunti in cassa, riceveranno dei buoni sconto del valore di 20 euro ogni 100 euro di spesa; ricordiamo essere cumulabili, quindi se ad esempio verranno spesi 600 euro si riceveranno 6 coupon.

Per favorire l’acquisto di nuovi televisori, inoltre, Trony ha lanciato la promozione che vede proporre un raddoppio dei coupon, raggiungendo quindi 40 euro ogni 100 euro di spesa, previa la scelta di un modello della suddetta categoria merceologica, da almeno 599 euro.