Sky soltanto in parte ha ritrovato le partite della Serie A anche per la prossima stagione. A partire da Settembre, fermo restando l’esclusiva assoluta di DAZN per tutta la competizione, la pay tv trasmetterà in esclusiva condivisa tre partite ogni giornata. Considerato il parziale ridimensionamento della tv satellitare, la media company adesso guarda ancora con più interessi al possibile sviluppo del settore legato alla Fibra Ottica.

Sky rilancia tutto sulla Fibra ottica: le offerte gratis da non perdere

Il provider Sky WiFi rappresenta ora una certezza in Italia, così come nel Regno Unito e in Irlanda. Da un anno a questa parte, Sky cerca di favorire con le sue promozione per la Fibra ottica tutti quegli utenti che hanno già votato la propria fedeltà alla tv satellitare. Le migliori tariffe per la telefonia fissa sono quindi affidate a tutti gli abbonati che hanno effettuato l’iscrizione sulla piattaforma Extra.

Gli abbonati che desiderano attivare un piani per la Fibra ottica avranno tre mesi a costo zero se già clienti da almeno un anno. Se già utenti da almeno sei anni, ci saranno invece sei mesi a costo zero per la Fibra ottica.

Occasioni da non perdere anche per i nuovi abbonati. Insieme alle classiche offerte per la tv satellitare, Sky lancia anche una promozione all inclusive. Al costo mensile di 39,99 euro gli abbonati riceveranno un pacchetto unico. Ai canali del ticket base legato all’Intrattenimento andranno ad aggiungersi anche i servizi per la connessione internet con le velocità della Fibra ottica.