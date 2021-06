Iliad contro tutti con 120 e 80 giga: le due offerte partono da 7 euro

Risulterebbe molto complicato riuscire a battere un’azienda che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per dominare anche in futuro. Questo è il percorso di Iliad, ovvero il momentaneo epilogo di un qualcosa già preannunciato prima del suo arrivo oltre tre anni fa.

Il provider venne fuori tra lo scetticismo generale, dimostrando di poter stare tranquillamente tra i veri squali della telefonia mobile. Ad oggi il quarto posto in classifica sta stretto a Iliad, che vorrebbe in ogni modo aumentare il suo ranking. Molto probabilmente il momento arriverà presto, dato che le sue offerte stanno facendo scuola. Tutti gli altri gestori infatti si stanno adeguando abbassando i prezzi ed aumentando i contenuti, proprio come Iliad fa da sempre. Ora sul sito ufficiale ci sono altre due offerte che hanno scatenato la voglia di cambio gestore di tantissimi utenti.

Iliad: queste due offerte sono leader sul mercato della telefonia mobile con i loro prezzi che durano per sempre

Flash 120 e Giga 80, questi i nomi delle due offerte più desiderate del momento e marchiate a fuoco da Iliad.

Si tratta di due opportunità incredibili, soprattutto per quanto riguarda i contenuti relazionate al prezzo. Le due offerte riescono a permettere a tutti coloro che li sottoscrivono minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Per quanto riguarda la rete, la prima permette 120 giga in rete 5G mentre la seconda 80 giga in rete 4G. I prezzi sono poi il pezzo forte: 9,99 e 7,99 € al mese per sempre. Entrambe le promo sono ora disponibili sul sito ufficiale.