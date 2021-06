Epic Games ha annunciato che Fortnite riceverà presto una significativa revisione grafica come parte dell’aggiornamento 17.0 del gioco. Questo aggiornamento darà il via alla stagione 7 e arriverà per tutti il giorno 8 giugno.

Fortnite su PC utilizza il motore grafico Unreal Engine, il che gli permette di adattare lo stile del gioco a qualsiasi cosa gli venga proposta. Epic afferma che se giochi con la qualità grafica preimpostata “Epic”, sia la modalità battle royale che quella creativa presenteranno migliori effetti tempesta e nuvola. Anche le simulazioni di fumo e liquidi vengono modificate, il che dovrebbe portare a migliori esplosioni di auto, laghi e bevande Slurp più belli.

Fortnite: la nuova stagione inizia l’8 giugno

Epic dice che sta anche aggiungendo funzionalità di post-elaborazione migliorate per lens flare, bloom e qualità delle ombre. Se sei preoccupato per le specifiche hardware necessarie per questo aggiornamento, ecco i nuovi requisiti per l’impostazione grafica “Epic“:

Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT o GPU equivalente

VRAM da 4 GB o superiore

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x o equivalente

16 GB di RAM o superiore

Unità a stato solido NVMe

Windows 10 a 64 bit

Tuttavia, le impostazioni consigliate di Fortnite rimangono le stesse:

Nvidia GTX 960, AMD R9 280 o GPU DX11 equivalente

2 GB di VRAM

Core i5-7300U 3,5 GHz

8 GB di RAM

Windows 10 a 64 bit

Anche le specifiche minime non subiranno cambiamenti:

Intel HD 4000 su PC; Intel Iris Pro 5200

Core i3-3225 3,3 GHz

4 GB di RAM

Windows 7/8/10 64 bit

Epic sta anche cambiando il sistema operativo consigliato in Windows 10 a 64 bit, ma i giocatori che utilizzano ancora Windows 7 a 64 bit e Windows 8 a 64 bit possono comunque eseguire Fortnite senza problemi.