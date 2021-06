Il Black Friday è già arrivato da Euronics, e promette un risparmio quasi senza precedenti in Italia, portando con sé prezzi decisamente convenienti applicati sulla maggior parte dei prodotti in circolazione, senza vincoli o limitazioni particolari.

A differenza di quanto visto in passato, in questo caso gli acquisti sono effettuabili indistintamente dal territorio nazionale, è possibile infatti accedervi in tutta Italia. I prezzi sono bassi, non sono limitati in termini di scorte effettivamente disponibili, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi da esercitare nelle medesime location d’acquisto, ed è possibile richiedere anche il Tasso Zero, al superamento comunque dei 199 euro di spesa effettivi (senza vincoli in merito alla categoria merceologica).

Euronics: il volantino è veramente incredibile

Il volantino euronics appare essere veramente incredibile, data la possibilità di spaziare tra oltre 38 pagine differenti di offerte speciali e scontatissime. La campagna nasce per soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori in Italia, per questo motivo potremo spaziare tra i top di gamma come Oppo Find X3 Pro o Samsung Galaxy S21+ a 799 euro, per scendere poi verso le migliori occasioni dal rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole.

Restando ad esempio sotto i 500 euro di spesa si potranno acquistare Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Realme 8 Pro, Realme 7, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo A53s, Oppo A94 o similari, tutti distribuiti in versione no brand con garanzia della durata di 24 mesi.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili qui sotto.