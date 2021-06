A sorpresa da Esselunga è stato attivato uno sconto decisamente inedito ed apprezzato per la maggior parte degli utenti, in un volantino focalizzato sull’offerta tech disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito dell’azienda.

Come tutte le precedenti campagne di questo tipo, è importante ricordare che le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto, o comunque della scadenza del volantino stesso. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nella medesima location di acquisto, non altrove in Italia.

Esselunga: l’occasione per risparmiare

Se stavate aspettando l’occasione perfetta per acquistare la Xiaomi Mi band 5, non andate oltre, recatevi il prima possibile da Esselunga ed acquistatela a soli 25,90 euro. Non è l’ultimo modello disponibile sul mercato, tuttavia il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole e convincente, tanto da consigliarne l’acquisto ad occhi chiusi.

La scheda tecnica parla comunque di un ottimo prodotto in generale, caratterizzato da un display AMOLED da 1,1 pollici (ricordiamo essere a colori e touchscreen), con batteria dall’autonomia fino a 14 giorni, 11 modalità di allenamento, impermeabilità fino a 5 atmosfere, sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, misurazione dei passi, del sonno, delle calorie bruciate, delle distanze percorse e di tantissimo altro ancora.

Il risparmio e i vantaggi sono davvero evidenti, non attendete oltre e provvedete subito a recarvi in negozio, in quanto le scorte effettivamente disponibili sono estremamente limitate.