Elite: a pochi giorni dall'uscita della nuova stagione, spunta una notizia inaspettata

A poche settimane dall’uscita della nuova stagione di Elite sulla piattaforma Netflix, è giunto il momento di fare il punto della situazione. Quali sono le novità che renderanno anche stavolta lo show unico?

Elite arriverà su Netflix il 18 giugno 2021 con la sua quinta stagione ricca di imprevisti e colpi di scena. Ovviamente non vi sveleremo tutto nel dettaglio, altrimenti che fine farebbe la suspense?

Elite: tutto ciò che dobbiamo sapere sul nuovo arrivo

Innanzitutto, il contesto sarà sempre lo stesso: gli studenti dell’istituto di Las Encinas. Ci saranno però dei notevoli cambiamenti al suo interno, come per esempio l’arrivo di un nuovo preside che ristabilirà l’ordine nella scuola. I figli di tale figura autoritaria (nonché nuovi personaggi di Elite), potrebbero avere un ruolo rilevante nella trama; come sempre, anche in occasione dellaquarta stagione di Elite avremo a che fare con un nuovo omicidio, di cui ovviamente non è stato svelato nulla.

Dunque, chi troveremo nel nuovo cast? Partendo dai veterani, rivedremo Samuel (Itzán Escamilla), Rebecca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso) e Cayetana (Georgina Amorós). I nuovi personaggi saranno invece interpretati da Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín, i quali vestiranno i panni di Ari Blanco Commerford, Mencía Blanco Commerford​, Patrick Blanco Commerford, Phillipe Florian Von Triesenberg.

Ma c’è un altro colpo di scena: nel corso del mese approderanno quattro mini spin-off dedicati ai personaggi importanti di Elite, e che li vedono direttamente protagonisti degli stessi. Questi usciranno quotidianamente a partire dal 14 ed accompagneranno lo spettatore tenendolo per mano fino alla tanto attesa uscita.