DAZN non si fermerà certamente con la fine dei campionati di calcio. L’azienda infatti va avanti con una folta programmazione che riguarda lo sport in generale, in attesa del prossimo anno che comporterà una rivoluzione.

I prezzi saliranno infatti a 29,99 € al mese, comprendendo l’intero campionato italiano di calcio in esclusiva. Per quelli che si abboneranno invece dall’uno al 28 luglio ecco un’offerta da 19,99 € al mese per 14 mesi. Le persone già abbonate invece andranno a pagare una cifra di 19,99 € al mese da settembre per tutto l’anno con luglio e agosto gratuiti.

DAZN: la programmazione fino a domenica in esclusiva

Sabato 5 giugno, alle ore 9: GP Catalogna-Prove Libere 3 | Moto3, MotoGP e Moto2

| Moto3, MotoGP e Moto2 Sabato 5 giugno, alle ore 11: Roland Garros | 3^ turno (ES1) , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 11: Roland Garros | 3^ turno (ES2) mattina , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 12:35: GP Catalogna – Qualifiche | Moto3, MotoGP e Moto2

| Moto3, MotoGP e Moto2 Sabato 5 giugno, alle ore 13:10: Giro del Delfinato | 7^ Tappa , UCI World Tour su Eurosport

, UCI World Tour su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 15: Roland Garros | 3^ turno (ES2) pomeriggio , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 21: Almeria – Girona, LaLiga SmartBank