Le offerte rese disponibili dal volantino Coop e Ipercoop riservano davvero graditissime sorprese per i consumatori che sono alla ricerca della perfetta occasione per riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati nei negozi fisici.

Risparmiare è sempre più facile, sebbene comunque non sia possibile raggiungere gli stessi livello di prezzo sul sito ufficiale dell’azienda, sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente in un punto vendita. In parallelo, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location, e che i dispositivi mobile sono distribuiti in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori (non dagli operatori telefonici).

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo interessante canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo link speciale.

Coop e Ipercoop: quali sono le migliori occasioni del periodo

I prodotti in promozione da Coop e Ipercoop spaziano nelle più svariate categorie merceologiche, a partire ad esempio dalla telefonia mobile di ultima generazione, rappresentata magistralmente dal Motorola Razr, in vendita finalmente a meno di 100 euro.

Le alternative proposte sono molto più economiche, e toccano Apple iPhone SE 2020, acquistabile a 439 euro, scendendo poi vero i 394 euro necessari per l’acquisto di un Oppo A94, oppure i 299 euro dello Xiaomi mi 11 Lite (non 5G). Questi sono solamente piccoli esempi di ciò che effettivamente risulta essere disponibile tramite il volantino dell’azienda, recandovi poco sotto potrete accedere alla serie di promozioni pensate appositamente per l’occasione, ricordando le varie limitazioni discusse in precedenza, tra cui appunto l’impossibilità di effettuare acquisti sul sito ufficiale.