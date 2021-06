Comet segue le orme di Euronics ed anticipa il Black Friday, proponendo in cambio una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, la perfetta occasione per risparmiare su ogni acquisto, senza doversi limitare a prodotti di fascia bassa.

Il volantino risulta essere disponibile fino al 16 giugno, senza differenze o vincoli territoriali, tutti vi possono accedere indistintamente dalla regione di appartenenza; gli acquisti risultano essere effettuabili anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: le offerte sono per tutti molto interessati

Comet vi farà impazzire, per l’occasione ha deciso di lanciare ben 45 pagine di volantino, all’interno delle quali posizionare un lunghissimo elenco di promozioni appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

Osservando da vicino il segmento degli smartphone si trovano occasioni per tutti i gusti, a partire ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile, magistralmente rappresentata da Samsung Galaxy S21+, in vendita a 799 euro, passando anche per Galaxy S21 a 729 euro, Xiaomi Mi 11 e Mi 11i, Samsung Galaxy S20 FE o Oppo Find X3 Pro.

Restando al di sotto, ad esempio, dei 500 euro di spesa, si potranno inoltre acquistare i vari Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Mi 11 Lite 5G e similari. Non potendovi riassumere tutti gli sconti direttamente nell’articolo, vi rimandiamo alle pagine sottostanti per maggiori informazioni sui singoli prezzi che potrete effettivamente raggiungere in negozio e online.