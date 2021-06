Bennet è assolutamente a caccia di utenti e di sconti, i prezzi del nuovo volantino promettono difatti la possibilità di godere di ottime riduzioni, senza dover minimamente essere costretti a rinunciare alla qualità generale, o sottostare a vincoli particolari.

Come al solito, per quanto riguarda almeno il mondo Bennet, gli acquisti dovranno essere completati esclusivamente nei punti vendita in Italia, con possibilità di acquisto senza distinzioni territoriali. I prezzi comprendono la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre alla variante no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori telefonici.

Bennet: le occasioni non finiscono mai di stupire

Le migliori occasioni del volantino Bennet toccano i top di gamma dell’azienda di Cupertino, all’interno della campagna troviamo infatti la possibilità di mettere le mani su iPhone 12 e iPhone 11, pagandoli rispettivamente 799 e 599 euro, per quanto riguarda la variante no brand con 128GB di memoria integrata.

Discorso differente per quanto riguarda il mondo Android, in questo caso infatti le proposte toccano la fascia più bassa del mercato, garantendo l’accesso a xiaomi Redmi Note 9 e Redmi 9AT, entrambi in vendita ad un prezzo che non andrà oltre i 159 euro.

Le occasioni, ad ogni modo, toccano anche altre categorie merceologiche, per questo motivo non dovete perdere di vista l’apertura delle pagine che potete trovare nel nostro articolo. Al loro interno sono elencati i migliori sconti del volantino Bennet, ricordando che gli acquisti saranno però effettuabili solamente in negozio, non online o da altre parti.