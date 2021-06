Nel mondo Android il ruolo recitato dalle applicazioni è a dir poco di primaria importanza, i piccoli software altamente specializzati infatti, sono necessari per svolgere le numerose azioni a cui siamo abituati, come guardare film e serie TV oppure gestire il nostro conto in banca.

Le app però, per loro natura sono appunto dei programmi scritti con i vari linguaggi di programmazione (C, C++, Visual Basic) e come tali, possono contenere degli script malevoli, inseriti appositamente dai loro creatori per palesare delle azioni dannose nei confronti degli smartphone, ritenuti da hackers e truffatori come dei piccoli scrigni colmi di dati importanti e sfruttabili a proprio vantaggio.

Ovviamente Google nel proprio Store cerca di porre una diga a questo fenomeno, solo che alle volte alcune di queste app malware riesce ugualmente a circolare per un paio di ore finendo su migliaia di smartphone.

Applicazioni dannose

Nel caso doveste avere una delle seguenti applicazioni installate nel vostro smartphone procedete subito alla disinstallazione: