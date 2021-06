In questo momento, la maggior parte dei migliori smartphone Android, dalla gamma OnePlus 9 alle versioni statunitensi del Samsung Galaxy S21, sono alimentati dallo Snapdragon 888. Tuttavia, Qualcomm si sta già preparando per rilasciare il suo successore e, se le ultime notizie sono accurate, esso potrebbe essere un enorme aggiornamento.

Evan Blass, un noto leaker, ha fatto trapelare una serie di dettagli sul chipset in questione, incluso il fatto che apparentemente sarà prodotto con un processo a 4 nm. È una novità rispetto ai 5 nm dello Snapdragon 888 ed è un cambiamento che probabilmente porterà a una maggiore potenza ed efficienza.

Android: il prossimo chip Snapdragon potrebbe arrivare l’anno prossimo

Ciò che è ancora più sorprendente è che, a quanto pare, il chip avrà una GPU Adreno 730. Per confronto, lo Snapdragon 888 utilizza una GPU Adreno 660 ed il chipset di punta dell’anno scorso (Snapdragon 865) aveva una GPU Adreno 650. Naturalmente, questi numeri non significano sempre molto, ma come sottolinea PhoneArena, l’ultimo salto di numeri simile è stato riscontrato sullo Snapdragon 845 diversi anni fa e ciò ha offerto un significativo aumento delle prestazioni.

Anche il resto dei componenti trapelati sembra che potrebbero apportare notevoli aggiornamenti, come un nuovo ISP Spectra 680 (processore di segnale immagine) che sostituisce lo Spectra 580 nello Snapdragon 888, oltre a un nuovo modem Snapdragon X65 5G e altro ancora.

Alcuni di questi miglioramenti sono in linea con ciò che ci aspetteremmo, ma insieme potrebbero apportare un miglioramento generale, con notevoli miglioramenti all’elaborazione grafica in particolare. In ogni caso, speriamo che questo nuovo chipset Snapdragon sia promettente come sembra.