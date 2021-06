Vodafone mette a disposizione di tutti i suoi clienti il nuovo bonus internet. Gli abbonati che intendono sottoscrivere una nuova tariffa per la Fibra ottica, così come coloro che intendono acquistare un tablet, potranno scegliere la promozione con un bonus netto di 500 euro.

Le promozioni del gestore inglese per la Fibra Ottica sono dedicate a tutti gli utenti che presenteranno una certificazione ISEE. Così come altri gestori, Vodafone assicura questo sconto ai clienti con situazione economica pari o inferiore al valore di 20mila euro.

Vodafone, il doppio sconto del bonus internet sino a 500 euro

Il provider inglese ha previsto un doppio sconto per i suoi clienti. Una prima parte del bonus internet, per un valore pari a 240 euro, sarà dedicata agli abbonati che attivano un piano per la Fibra ottica. Una seconda parte dell’incentivo, per un valore netto di 260 euro, darà invece accesso all’acquisto di un tablet a costo ridotto.

Per quanto concerne la promozione che Vodafone ha pensato per la Fibra ottica, i clienti avranno accesso alla tariffa classica Unlimited Plus. Il prezzo (già ridotto con il valore del bonus internet) sarà di 19,90 euro con il pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti e connessione internet illimitata con rete Fibra ottica.

Per quanto concerne il tablet, invece, la scelta di Vodafone è incentrata sulla flessibilità. I clienti del gestore inglese avranno a loro disposizione un buono dal valore di 260 euro da utilizzare liberamente per qualsiasi tablet disponibile a listino. I clienti potranno scegliere anche un dispositivo dal valore superiore ai 260 euro con l’aggiunta di una differenza.