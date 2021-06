Vodafone: se siete clienti della compagnia iniziate ad aprire il portafoglio

Il 31 Maggio 2021 la famosa compagnia telefonica Vodafone ha deciso di sorprendere negativamente tutti i suoi clienti aumentando il costo di alcune promo. Seppur a primo impatto sembrerà una somma lieve ed impercettibile, a lungo andare porterà la promo a costi folli.

Vodafone: arriva il rincaro spietato nel mondo della telefonia e delle promo

Ebbene, l’operatore dal logo rosso circa una settimana fa ha apportato degli aumenti inaspettati, anche se questi, già dal mese di Aprile iniziavano a diffondersi nel mondo della telefonia. Entrando nei dettagli, hanno visto apportarsi delle modifiche tutte quelle promo low cost e/o winbarck della gamma Vodafone Special. Ad esse è stato aggiunto ben 1,99 euro al mese. L’operatore Vodafone ha comunicato la notizia contattando tutti quei clienti che hanno aderito a una delle promozioni coinvolte nella modifica contrattuale unilaterale dello scorso mese, con la possibilità – come previsto dalla legge – di esercitare il diritto di recesso o passaggio ad una ulteriore compagnia telefonica senza andare incontro ad alcuna penale.

Da quel giorno, le scelte prese in passato non si possono più cambiare. Ma c’è un però: alcuni degli utenti coinvolti nelle rimodulazioni di Vodafone hanno la possibilità di attivare un bundle di traffico dati aggiuntivo in regalo per 12 mesi, semplicemente contattando il numero gratuito 42590. Allo stesso tempo, in caso la promo 50 Giga Free sia già attiva, è possibile far richiesta al fine di ottenere la nuova attivazione senza slittare la data di scadenza di quella già attivata in passato. Per maggiori informazioni, ci sono tutti i dettagli sulla pagina Vodafone Informa del sito ufficiale.