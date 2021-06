Trony prova a spodestare i più importanti rivenditori di elettronica con il lancio di una campagna promozionale accurata, ben fatta ed idealmente perfetta per coloro che non vogliono sottostare ad alcun limite, nell’acquisto dei migliori prodotti in circolazione.

I vincoli non sono assenti solo per quanto riguarda la tipologia della merce, ma anche per la disponibilità sul territorio; dovete sapere, infatti, che ognuno potrà accedervi nei singoli punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, se si vorrà richiedere la rateizzazione senza interessi, basterà superare la spesa di 199 euro (previa approvazione da parte della finanziaria).

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete ad attendervi spettacolari codici sconto Amazon gratis.

Trony: quante offerte speciali per tutti

Alla base della campagna promozionale corrente troviamo proprio i buoni sconto, la consegna di coupon gratis del valore direttamente proporzionale alla cifra spesa, con possibilità di utilizzarli solamente in un secondo acquisto (non potranno essere applicati sullo stesso scontrino).

Per godere della promozione basterà recarsi in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello tutto ciò che più desiderate; una volta giunti in cassa riceverete in cambio un coupon di 20 euro ogni 100 euro di spesa effettivi. Questi è cumulabile, ovvero se spenderete ad esempio 500 euro, riceverete 5 buoni e così via fino all’infinito.

In aggiunta, per favorire l’acquisto di nuovi televisori di ultima generazione, Trony ha pensato di proporre il raddoppio dei buoni sconto, coloro che acquisteranno un modello da almeno 599 euro, riceveranno in cambio coupon del valore di 40 euro ogni 100 euro.

I dettagli sono disponibili direttamente nell’articolo.