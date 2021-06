Ubisoft+ offre ora una profonda integrazione con Stadia in molti altri paesi e, a supporto dell’abbonamento, Rainbow Six: Siege e altri saranno presto disponibili su Stadia. L’anno scorso, Ubisoft ha ampliato il suo abbonamento a 14,99 euro al mese per consentire ai giocatori di godersi l’intera libreria di giochi e DLC dell’editore su Stadia.

Più di recente, Stadia ha ottenuto l’integrazione diretta con Ubisoft+ consentendo ai giocatori di iscriversi direttamente dall’app. Fino a questo punto, tuttavia, l’integrazione è stata ufficialmente disponibile solo per i giocatori negli Stati Uniti. Come condiviso sul blog della community di Stadia, l’integrazione con Stadia di Ubisoft+ si sta espandendo in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Svizzera.

Rainbox Six: Siege sará disponibile molto presto

Per celebrare il lancio esteso, Ubisoft ha condiviso una nuova suite di giochi “in arrivo” su Stadia. Rainbow Six: Siege sta davvero ottenendo un porting su Stadia, con la società che promette maggiori dettagli al suo evento Ubisoft Forward il 12 giugno. Oltre a Rainbow Six: Siege, Ubisoft sta portando anche otto titoli di avventura, inclusi i classici dalle serie di Assassin’s Creed e Far Cry:

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed IV: Black Flag



Assassin’s Creed Rogue

Child of Light



Far Cry Blood Dragon



Far Cry 4

Far Cry Primal

Rayman’s Legends



Nel frattempo, è interessante notare che mentre Far Cry Blood Dragon viene portato su Stadia, Far Cry 3, non c’è ancora. Speriamo che molto presto anche l’Italia possa unirsi a questa piattaforma integrata di Stadia con Ubisoft +. In effetti, Ubisoft continua a mostrare il proprio supporto per Stadia e la piattaforma di Google potrebbe nel tempo diventare un’enorme successo.