L’anno scorso, OnePlus ha deciso di saltare il rilascio di una variante Pro della sua serie OnePlus 8T. Ciò è stato sorprendente all’epoca, poiché la società aveva lanciato OnePlus 7T Pro nel 2019 (e persino un OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition).

Di recente, un leaker su Weibo (condiviso da TechDroider su Twitter) afferma che OnePlus non cambierà la formula anche quest’anno. Secondo le informazioni del leaker, probabilmente non ci sarà un OnePlus 9T Pro nel 2021 e a questo punto ci domandiamo se le varianti “T Pro” avranno un seguito.

OnePlus 9T potrebbe adottare un display OLED a 120Hz

La mossa della società ha molto senso, quindi è probabile che il leaker abbia ragione. Anche se si ignora il fatto che OnePlus ha saltato un modello Pro l’anno scorso, la carenza globale di chip in corso renderebbe difficile il lancio di due smartphone della serie T in autunno. Per quanto riguarda l’altro modello, il leaker afferma che OnePlus potrebbe offrire un’esperienza di visualizzazione molto simile a quello che la società attualmente offre con OnePlus 9 Pro.

Secondo il leaker, il display del 9T potrebbe essere un OLED LTPO curvo con una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz. Tuttavia, la risoluzione probabilmente verrebbe ridotta a 1080p piuttosto che utilizzare la risoluzione di 1440p del 9 Pro. OnePlus di solito lancia il suo smartphone della serie T ad ottobre, anche se il lancio potrebbe essere leggermente posticipato poiché il lancio della serie 9 è avvenuto prima del solito quest’anno. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale della società.