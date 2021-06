La Nintendo Switch Pro sta arrivando. Un recente rapporto ha suggerito che potrebbe essere svelato prima della conferenza E3 incentrata sul mondo videoludico. Ora, due nuove perdite indicano un lancio imminente per la console e, forse, potremo vedere la nuova console molto prima di quanto ci aspettassimo.

La prima perdita arriva per gentile concessione di un elenco al dettaglio per Nintendo Switch Pro. Individuato da Nintend’Alerts, il rivenditore di elettronica francese Boulanger ha apparentemente messo in vendita la nuova console per € 399. A quanto pare, l’annuncio è stato immediatamente rimosso poiché non siamo riusciti a trovare il suddetto elenco. Tuttavia, i leaker hanno pubblicato uno screenshot delle informazioni che hanno estratto dal database del rivenditore.

Nintendo Switch Pro: la console potrebbe essere annunciata oggi

Bloomberg aveva precedentemente riferito che la nuova Switch OLED potrebbe avere un prezzo superiore a € 299. Se l’elenco al dettaglio è accurato, potremmo vedere la nuova console con un prezzo leggermente superiore. Nel frattempo, le persone di CentroLeaks affermano di aver verificato uno screenshot dal sistema interno di un grande rivenditore che mostra che un nuovo elenco relativo all’hardware Switch sarà pubblicato oggi 4 giugno.

Nintendo ha fissato un evento E3 per il 15 giugno, ma non è così. Sembra che il nuovo hardware debutterà molto prima di quella data. Invece, i nuovi giochi Switch dovrebbero essere presentati all’evento. Ovviamente, non c’è nulla che suggerisca che l’elenco al dettaglio o la perdita di rilascio del 4 giugno siano accurati o addirittura reali. Tuttavia, sembrano essere in linea con ciò che abbiamo sentito finora sulla console, quindi non ci resta che attendere una conferma.