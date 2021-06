Una notizia farà molto piacere a tutti gli appassionati de La casa di carta che attendono con ansia la prossima stagione (l’ultima di questa fortunata produzione). Nei giorni scorsi, Netflix ha ufficializzato che i nuovi episodi del telefilm arriveranno sugli schermi di mezzo mondo entro la fine dell’anno.

La casa di carta, l’annuncio a lungo atteso dal pubblico

Cosi’ come altre grandi produzioni internazionali, anche La casa di carta ha subito i numerosi ritardi dettati dalla pandemia e dai rigidi protocolli per le riprese cinematografiche in Spagna.e nel mondo.

Una novità però solleva ora l’animo degli appassionati. Netflix ha infatti appena annunciato la data di fine delle riprese per la quinta stagione de La casa di carta. L’annuncio della tv streaming è arrivato a mezzo social, con dei post (ad altissime interazioni) pubblicati sia su Facebook che su Instagram.

L’annuncio circa la fine delle riprese de La casa di carta fa il paio con un’ulteriore segnale da parte di Netflix. Nelle precedenti settimane, infatti, la tv streaming aveva postato sempre a mezzo social una locandina promozionale della serie tv, con l’emblematica data del 2021.

A questo punto, considerata la fine delle riprese, gli amanti de La casa di carta attendono soltanto la data della prima messa in onda. Allo stato attuale non giungono indiscrezioni nuove. I rumors degli addetti ai lavori, tuttavia, segnalano ancora Settembre 2021 come periodo favorito per il rilascio della quinta stagione.

Nell’attesa, gli appassionati di Netflix possono godersi altri appuntamenti e titolo in arrivo sulla piattaforma, come ad esempio la quinta stagione di Lucifer.