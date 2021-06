Finalmente Huawei sta avviando una nuova serie di annunci che vedono svariati prodotti presentati per il 2021. Una scia positiva che speriamo possa portare nuova linfa vitale all’azienda cinese, le cui gambe sono state troncate dalle controversie avvenuto con il governo americano, che l’hanno estromessa dal mercato europeo e americano.

Ma veniamo all’annuncio di oggi: è stato presentato il MatePad 11, l’ultimo arrivato nel mondo dei tablet Huawei e il primo invece a montare un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo immagini fluide e reattive.

Una nuova generazione di Tablet con HarmonyOS

Il MatePad 11 rappresenta un dispositivo di nuova generazione per il quale sono state pensate tante nuove funzioni uniche. In questo caso HarmonyOS 2 dovrebbe riuscire a potenziare il prodotto con una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente.

Il supporto ad un refresh rate di 120Hz riesce a portare agli utenti immagini fluide e una reattività migliorata; inoltre, il tablet è dotato di HUAWEI M-Pencil (appartenente alla 2a generazione) uno stilo reattivo con una latenza di input di appena 2 ms, per una esperienza di scrittura a mano molto più coinvolgente rispetto al passato.

L’innovativa modalità Collaborate, esclusiva per il nuovo sistema operativo Huawei che non vediamo l’ora di toccare con mano, permette delle interazioni multipiattaforma tra HarmonyOS 2 e Windows, consentendo agli utenti di trasferire contenuti come testo, immagini e documenti tra dispositivi collegati con un semplice trascinamento. Inoltre, la nuova modalità multi-finestra supporta la visualizzazione di ben quattro app contemporaneamente e supporta anche due finestre mobili simultanee.

Infine, il sistema audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon è realizzato con un sistema quad-speaker, per un suono potente ed estremamente fedele.

HUAWEI MatePad sarà disponibile in preordine su Huawei Store da metà luglio ad un prezzo al pubblico di 499,90 euro, decisamente contenuto il relazione alle prestazioni che promette di svolgere.