DAZN: la Serie A ad un nuovo prezzo, ecco anche la programmazione attuale

DAZN riuscirà con tutta probabilità ad avere il predominio del mondo pay TV dal prossimo anno. Infatti l’azienda è riuscita ad ottenere i diritti dell’intero campionato di calcio di Serie A TIM, il quale sarà in esclusiva proprio sulle reti della celebre TV in live streaming.

Secondo quanto riportato ci saranno nuove controffensive da parte di SKY, rivale di DAZN, ma molto probabilmente non andranno in porto. Sono arrivate inoltre le prime proposte dei prezzi, le quali rivelano che dal prossimo anno DAZN costerà 29,99 € al mese, mentre per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio è prevista un’offerta di 19,99 € al mese per 14 mesi. Chi è già abbonato invece pagherà 19,99 € al mese da settembre per 12 mesi e i due mesi di luglio e agosto saranno gratis.

Soluzioni dunque davvero ottime quelle che riguarderanno sia gli abbonati che quelli che si abboneranno. Nel frattempo tutti si chiedono cosa andrà in onda durante questa settimana e per questo abbiamo preparato un elenco con tutti gli eventi migliori in assoluto.

