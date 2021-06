Nell’ecosistema Android un ruolo di primaria importanza lo rivestono senza ombra di dubbio le applicazioni i piccoli software sono infatti necessari per permettere i nostri device di compiere tutte le azioni a cui siamo abituati dalle più semplici come guardare una serie TV alle più complesse come gestire il proprio conto in banca.

Le app però, in quanto software scritti i con i classici linguaggi di programmazione alle volte possono rivelarsi qualcosa di diverso da quello che sembrano, nel dettaglio esse possono contenere degli script malevoli che, una volta installati, iniziano un’azione dannosa nei confronti del nostro smartphone cominciando a copiare e inviare i nostri dati personali agli hacker che li hanno creati.

Ovviamente Google cerca di fare da diga a questo fenomeno solo che alle volte alcune di queste app dannose seppur per qualche ora riescono a circolare sul Play Store finendo su migliaia di smartphone se avete una di queste presenti nell’elenco disinstallate tutto immediatamente.

App malware